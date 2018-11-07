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Бортников: ИГ и «Аль-Каида» объединяются
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ИГ* и «Аль-Каида»* объединяются в информпространстве, заявил Бортников 

РИА Новости + ещё 13 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* объединяются в информационном пространстве, где вербуют сторонников, заявил в среду директор ФСБ России Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.
"Недекларируемое сращивание "Аль-Каиды"* и ИГ* происходит в информационном пространстве, где обеими структурами, несмотря на заявленные различия в идеологии, ведется работа по распространению радикального ислама и вербовка новых сторонников", — сказал Бортников.
Он отметил, что обе структуры используют одинаковые методы и приемы идеологической борьбы.
"Создается единое информационное поле, направленное на работу с общей интернет-аудиторией", — добавил директор ФСБ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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