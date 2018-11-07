Бортников: ИГ и «Аль-Каида» объединяются

ИГ* и «Аль-Каида»* объединяются в информпространстве, заявил Бортников

"Недекларируемое сращивание "Аль-Каиды"* и ИГ* происходит в информационном пространстве, где обеими структурами, несмотря на заявленные различия в идеологии, ведется работа по распространению радикального ислама и вербовка новых сторонников", — сказал Бортников.

Он отметил, что обе структуры используют одинаковые методы и приемы идеологической борьбы.

"Создается единое информационное поле, направленное на работу с общей интернет-аудиторией", — добавил директор ФСБ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.