Ещё
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: "Ворошиловский стрелок"
На Кубани 59-летняя женщина «заказала» своего 52-летнего мужа, причем оплачивать услуги киллера собиралась в рассрочку. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
«Женщина обратилась к своему знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства своего супруга, объяснив просьбу сложными взаимоотношениями в семье и усталостью от брака. Собеседник, видя серьезность намерений женщины, согласился, но немедленно проинформировал о заказе правоохранительные органы. В роли киллера выступил оперативник полиции, а переговоры были записаны на видео», — рассказала Смяцкая.
Во время переговоров с предполагаемым убийцей женщина подтвердила свое желание лишить жизни супруга и передала ему 10 тысяч рублей в качестве аванса. Для того, чтобы полностью расплатиться с киллером, после смерти супруга женщина собиралась продать квартиру и машину.
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа
Позже было инсценировано убийство предполагаемой жертвы. 29 октября 2018 года женщине в качестве доказательства были предоставлены фотографии убитого. Полагая, что супруг мертв, злоумышленница передала исполнителю подписанный договор купли-продажи своего автомобиля ВАЗ-21120, после чего была задержана.
В настоящее время заказчица арестована и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело возбуждено по статьям «подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму» (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ).
Последние новости
Российская ракета успешно вывела европейский спутник на орбиту Миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако ФСИН объяснила обеды бандита-«цапка» с икрой и крабами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер актер и каскадер Геннадий Четвериков12
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян344
Умерла Наталья Корчагина16
В России предсказали раскол в США по итогам выборов143
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием388
Видео
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
02:56
Раскол в США
Политика США
00:20
Российские звезды поддержали «Кинорепортера»
Шоу-бизнес
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
03:32
Украинец нашел экзотический способ попасть в Крым
Происшествия
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение