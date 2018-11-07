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У жителя Долгопрудного угнали Lexus за 4,8 млн
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У жителя Долгопрудного угнали внедорожник Lexus за 4,8 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Неизвестные угнали дорогостоящую иномарку стоимостью 4,8 млн рублей в Долгопрудном. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе ГУ МВД по Московской области.
"6 ноября в полицию обратился мужчина 1986 года рождения и заявил об угоне его иномарки Lexus LX 450 D. Угон произошел с улицы Набережной в Долгопрудном. Сумма ущерба составила 4,8 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 ("Кража, совершенная в особо крупном размере"), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.
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