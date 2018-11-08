С бывшего банкира взыскали Мотылева 33 млрд рублей

Суд взыскал с бывшего банкира Мотылева 33 миллиарда рублей

Заявление было подано в рамках дела о банкротстве "Роскредита". АСВ, конкурсный управляющий банка, потребовало компенсировать убытки в виде реального ущерба на сумму около 33,3 миллиарда рублей, которые были причинены банку сделками, совершенными в период с 2014 по 2015 год председателем совета директоров и одновременно основным владельцем "Роскредита" Мотылевым.

"Мотылев обогащался за счет средств, привлеченных банком…. Он намеренно выводил активы банка, чтобы лично обогащаться", — сказал представитель АСВ. Он также отметил, что сразу после отзыва у банка лицензии Мотылев покинул Россию.

Как пояснил представитель АСВ в суде, было выдано 57 кредитов 40 заемщикам на сумму около 34 миллиардов рублей. АСВ пыталось взыскать задолженность, но оказалось, что "у заемщиков нет никакого имущества — вообще ничего не удалось взыскать". По словам заявителя, выдавая кредиты, Мотылев нарушал корпоративную структуру управления банком, ссуды не согласовывались ни с кредитным комитетом, ни с другими органами управления.

Представитель АСВ сообщил в суде, что госкорпорация проследила дальнейшее движение средств от "технических" заемщиков и установила, что конечным выгодоприобретателем являлся сам Мотылев. По словам юриста, "по сути, он в свою пользу выводил из банка деньги под видом невозвратных кредитов". "Редкий случай, когда личное обогащение происходило так открыто", — сказал юрист. Кроме того, как ранее отмечал представитель АСВ, Мотылевым проводилось отчуждение принадлежавших "Роскредиту" ликвидных ценных бумаг в преддверии отзыва у банка лицензии.