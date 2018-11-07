Мужчина отпилил себе руку и вернул ее на место

Мужчина случайно отпилил себе руку и вернул ее на место

Жителю индийского штата Керала пришили отпиленную руку. Об этом сообщает издание Metro.

22-летний работник лесопилки получил травму по вине быка, который сбежал с соседней фермы. Когда животное ворвалось в производственное помещение, мужчина бросился бежать и споткнулся. В результате его рука попала под работающий станок, машина распилила конечность в районе запястья.

Пострадавшего спасла быстрая реакция коллег. Они остановили кровотечение и отвезли его в больницу, захватив отпиленную кисть в пакете со льдом.

Чтобы пришить руку, понадобилось две операции, которые продолжались 12 часов. Во время первой хирурги соединили кровеносные сосуды и кости. Через три дня во время второй операции были соединены нервы и мышцы.

Утверждается, что после этого функция кисти восстановилась на 90 процентов. Врачи полагают, что для полного выздоровления мужчине потребуются два — три месяца физиотерапии.

В январе сообщалось, что подростку из Северной Ирландии, который лишился ноги из-за злокачественной опухоли, пришили ступню на место колена. После операции голеностопный сустав играет роль коленного, что значительно упрощает использование протеза.