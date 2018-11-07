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Военный грузовик врезался в жилой дом в Японии
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В Японии военный грузовик врезался в жилой дом 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: соцсети
Военный грузовик врезался в жилой дом в японской префектуре Аомори, но хозяев не было дома и никто не пострадал, сообщает электронная версия газеты "Асахи".
Инцидент произошел у трассы 338 в городе Оирасэ утром в среду. Грузовик врезался в фасад дома, частично его разрушив. В грузовике, который перевозил коммуникационное оборудование на учения, находились двое мужчин, угрозы их жизни нет. Они возвращались на базу военно-воздушных сил самообороны Японии Мисава.
Штаб сил самообороны проводит расследование.
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