Военный грузовик врезался в жилой дом в Японии

В Японии военный грузовик врезался в жилой дом

Военный грузовик врезался в жилой дом в японской префектуре Аомори , но хозяев не было дома и никто не пострадал, сообщает электронная версия газеты "Асахи".

Инцидент произошел у трассы 338 в городе Оирасэ утром в среду. Грузовик врезался в фасад дома, частично его разрушив. В грузовике, который перевозил коммуникационное оборудование на учения, находились двое мужчин, угрозы их жизни нет. Они возвращались на базу военно-воздушных сил самообороны Японии Мисава.

Штаб сил самообороны проводит расследование.