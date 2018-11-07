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СК установил личности четырех погибших под Тамбовом
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СК установил личности четырёх погибших при пожаре в доме под Тамбовом 

RT на русском + ещё 9 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Следователи установили личности четырёх из шести погибших в результате пожара в частном доме в Тамбовской области. Об этом информирует СУ СК России по региону.
В настоящее время следователи осматривают место ЧП, опрашивают соседей и родственников жертв.
«К настоящему времени установлены личности четырёх погибших (хозяина дома и трех мужчин 1987, 1988, 1958 годов рождения). Детей среди погибших нет», — заявили в ведомстве.
В СК добавили, что точная причина пожара устанавливается.
Ранее следователи начали проверку по факту пожара в частном доме в Сосновском районе Тамбовской области, жертвами которого стали шесть человек.
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