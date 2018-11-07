СК установил личности четырех погибших под Тамбовом

СК установил личности четырёх погибших при пожаре в доме под Тамбовом

В настоящее время следователи осматривают место ЧП, опрашивают соседей и родственников жертв.

«К настоящему времени установлены личности четырёх погибших (хозяина дома и трех мужчин 1987, 1988, 1958 годов рождения). Детей среди погибших нет», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что точная причина пожара устанавливается.

Ранее следователи начали проверку по факту пожара в частном доме в Сосновском районе Тамбовской области, жертвами которого стали шесть человек.