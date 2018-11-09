Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку

Диспетчер рассказала о вызове москвички перед убийством в лифте

Диспетчер лифта, в котором убили москвичку, рассказала, что сначала приняла просьбы женщины о помощи за баловство детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В распоряжении канала оказалась аудиозапись из лифта. Женщина после нападения преступников успела нажать кнопку экстренного вызова. Сначала диспетчер спросила, кто находится в лифте, но ответа не получила: жертва говорила с преступником, просила взять деньги и не трогать ее.

Затем диспетчер заявила, что всех находящихся в лифте снимает камера и пригрозила вызвать милицию.

Затем, по словам диспетчера, ей пришлось переключиться на другой вызов. Видеокамеры в распоряжении диспетчера не было.

Шестого ноября жильцы дома, расположенного на улице Знаменские Садки, нашли в лифте тело своей соседки 1966 года рождения. На теле женщины обнаружили более десяти ножевых ранений.

Mash сообщал о двух подозреваемых в убийстве. По данным канала, их целью было ограбление: преступники забрали у своей жертвы несколько тысяч рублей и сумку с продуктами.