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Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
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Диспетчер рассказала о вызове москвички перед убийством в лифте 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Диспетчер лифта, в котором убили москвичку, рассказала, что сначала приняла просьбы женщины о помощи за баловство детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В распоряжении канала оказалась аудиозапись из лифта. Женщина после нападения преступников успела нажать кнопку экстренного вызова. Сначала диспетчер спросила, кто находится в лифте, но ответа не получила: жертва говорила с преступником, просила взять деньги и не трогать ее.
Раскрыто убийство москвички в лифте
Затем диспетчер заявила, что всех находящихся в лифте снимает камера и пригрозила вызвать милицию.
Затем, по словам диспетчера, ей пришлось переключиться на другой вызов. Видеокамеры в распоряжении диспетчера не было.
Шестого ноября жильцы дома, расположенного на улице Знаменские Садки, нашли в лифте тело своей соседки 1966 года рождения. На теле женщины обнаружили более десяти ножевых ранений.
Mash сообщал о двух подозреваемых в убийстве. По данным канала, их целью было ограбление: преступники забрали у своей жертвы несколько тысяч рублей и сумку с продуктами.
Вскоре полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве. СМИ писали, что он оказался гражданином Азербайджана 1991 года рождения. На родине он был сотрудником правоохранительных органов, а в Москве работал на рынке. За этим человеком уже числилось несколько грабежей.
Комментарии99
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