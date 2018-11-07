Женщину убили в лифте в Москве

Женщину убили в кабине лифта на юге Москвы

ЧП произошло в многоэтажке на улице Знаменские Садки в Северном Бутове.

Вечером 6 октября неизвестные напали на женщину в лифте и нанесли ей несколько ударов ножом. В результате жительница дома скончалась. Предположительно, нападение было совершено с целью ограбления.

«Мне показалось, что мужчине лет до тридцати. Он находится в одной из квартир, потому что он не выходил из подъезда, а в подъезде его нет. Значит, он где-то в квартире сейчас сидит. А женщину я увидела впервые: ей, может быть, сорок лет. Среднестатистический человек…», — сообщила корреспонденту «360» София, живущая в том же подъезде, где случилось нападение.

По словам другой соседки, один из мужчин пошел на третий этаж пешком, а второй зашёл в лифт вместе с женщиной. После нападения, была нажата кнопка первого этажа. Мужчина вышел из кабины и скрылся, а тело женщины упало между дверями.