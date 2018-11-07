Ещё
Женщину убили в кабине лифта в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?
Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?

Женщину убили в кабине лифта на юге Москвы 

Говорит Москва + ещё 24 2 часа назад
ЧП произошло в многоэтажке на улице Знаменские Садки в Северном Бутове.
Вечером 6 октября неизвестные напали на женщину в лифте и нанесли ей несколько ударов ножом. В результате жительница дома скончалась. Предположительно, нападение было совершено с целью ограбления.
«Мне показалось, что мужчине лет до тридцати. Он находится в одной из квартир, потому что он не выходил из подъезда, а в подъезде его нет. Значит, он где-то в квартире сейчас сидит. А женщину я увидела впервые: ей, может быть, сорок лет. Среднестатистический человек…», — сообщила корреспонденту «360» София, живущая в том же подъезде, где случилось нападение.
По словам другой соседки, один из мужчин пошел на третий этаж пешком, а второй зашёл в лифт вместе с женщиной. После нападения, была нажата кнопка первого этажа. Мужчина вышел из кабины и скрылся, а тело женщины упало между дверями.
Говорит Москва: последние новости
Сестра изнасилованной дознавательницы в Уфе рассказала о её характере: весёлая, человек искусства Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании Во ФСИН указали на давность фото члена банды Цапка из тюрьмы с икрой и крабами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель из Уфы «потеряла память»236
Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?111
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян369
Умер Геннадий Четвериков3
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал22
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
00:23
Женщину убили в кабине лифта в Москве
Происшествия Криминал
01:06
Ветерана обманным путем лишили квартиры за «долги внука»
Происшествия
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
00:14
Запашного госпитализировали в Германии
Шоу-бизнес
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение