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Ветерана обманным путем лишили квартиры за «долги внука»
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Ветерана обманным путем лишили квартиры за «долги внука» 

Рамблер + ещё 3 14 часов назад
Кредиторы лишили ветерана Великой Отечественной войны квартиры. Об этом сообщает «Мэш».
В настоящее время 93-летний Анатолий Доронин проживает в двухкомнатной квартире в московском районе Гольяново. Однако уже несколько лет она ему не принадлежит.
В тот день в дверь ветерана постучался неизвестный и заявил, что у внука Доронина долги и «плохая кредитная история», поэтому квартира ветерана будет отобрана.
«Внуку 35 лет. Внук живет в другом районе, у него своя семья. Зачем он к нам-то пришел?!» — сетует Доронин.
После этого мужчина стал угрожать старику, вынудив того подписать документы, согласно которым тот отказывается от собственной квартиры.
Некоторое время спустя Доронина и его супругу навестила женщина, которой он, как выяснилось, и «подарил» свою квартиру. Новая хозяйка сообщила Дорониным, что займет жилплощадь, когда они умрут.
Позже ветеран подал в суд на кредиторов внука, но проиграл дело. Теперь Доронин ходит по улицам с плакатом и просит совета о том, как ему вернуть свою квартиру.
Тем временем московское управление Следственного комитета инициировало доследственную проверку публикации «Мэш» о произошедшем с Анатолием Дорониным. После нее ведомство примет процессуальное решение.
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