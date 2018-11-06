Ветерана обманным путем лишили квартиры за «долги внука»

Кредиторы лишили ветерана Великой Отечественной войны квартиры. Об этом сообщает «Мэш».

В настоящее время 93-летний Анатолий Доронин проживает в двухкомнатной квартире в московском районе Гольяново. Однако уже несколько лет она ему не принадлежит.

В тот день в дверь ветерана постучался неизвестный и заявил, что у внука Доронина долги и «плохая кредитная история», поэтому квартира ветерана будет отобрана.

«Внуку 35 лет. Внук живет в другом районе, у него своя семья. Зачем он к нам-то пришел?!» — сетует Доронин.

После этого мужчина стал угрожать старику, вынудив того подписать документы, согласно которым тот отказывается от собственной квартиры.

Некоторое время спустя Доронина и его супругу навестила женщина, которой он, как выяснилось, и «подарил» свою квартиру. Новая хозяйка сообщила Дорониным, что займет жилплощадь, когда они умрут.

Позже ветеран подал в суд на кредиторов внука, но проиграл дело. Теперь Доронин ходит по улицам с плакатом и просит совета о том, как ему вернуть свою квартиру.