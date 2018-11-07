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Храм в Тушино не подлежит восстановлению
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Пострадавший от пожара деревянный храм в Тушино не подлежит восстановлению 

РИА Новости + ещё 21 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Деревянный храм апостола Иоанна Богослова в московском Тушино после произошедшего пожара не подлежит восстановлению, сообщает в среду пресс-служба Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Русской православной церкви.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел во вторник вечером в храме на Лодочной улице, сведений о пострадавших не поступало. По данным ряда СМИ, причиной возгорания стал поджог.
"На видеокамерах хорошо видно, как мужчина складывает у стен алтаря автомобильные покрышки, столы, на которых прихожане обычно пили чай после богослужений, обливает все это бензином, а затем поджигает", — говорится в сообщении.
По данным ФХУ, возгорание вскоре заметил один из сторожей. Несколько человек принялись тушить пожар огнетушителями и вызвали пожарный расчет. После приезда пожарных в 21.30 огонь был потушен.
"К сожалению, зданию был нанесен серьезный ущерб. Храм не подлежит восстановлению. Алтарь с полами и крышей полностью выгорел. Пострадал и молельный зал, иконы, церковная утварь. Все в копоти. Все окна выбиты", — уточнили в ФХУ.
По информации управления, в среду днем на место прибудет управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами епископ Бронницкий Парамон. Он проведет совещание, на котором будет решено, где теперь совершать богослужения.
На площадке рядом с временным деревянным храмом сейчас идет строительство каменного храмового комплекса. Сам храм и приходской дом уже построены, остаются отделочные работы.
По данным ФХУ, по факту поджога ведется следствие, возбуждено уголовное дело. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.
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