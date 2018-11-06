ФСИН объяснила обеды бандита с икрой и крабами

ФСИН объяснила обеды бандита-«цапка» с икрой и крабами

По словам заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, разошедшаяся по сети фотография была сделана еще в 2015 году.

«Что тут скажешь — избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и главное сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников», — сказал Максименко и подчеркнул, что сейчас Цеповяз содержится «в жесточайших условиях».

Он отметил, что во многих СИЗО арестантам разрешается заказывать и икру, и шашлык, однако мобильный телефон, на который было сделано фото, категорически запрещается проносить за решетку на территории любого пенитенциарного учреждения.

По словам представителя ФСИН, снимок Цеповяз прислал своей бывшей жене Наталье Стришней, но она показала его прокуратуре только этим летом. Максименко пояснил, что столь поздняя огласка может быть связана с возникшими имущественными спорами во время бракоразводного процесса.

Ранее Стришняя рассказала, что семья Цеповяза тратила на его содержание в колонии в Амурской области около трех миллионов рублей в год. Через посредника он вызывал к себе врача и покупал продукты. По словам женщины, они развелись год назад, теперь бывший муж пытается отсудить у нее семейный бизнес.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка , которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды.

Цеповяз получил 20 лет лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Лидер банды Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в медчасти краснодарского изолятора.