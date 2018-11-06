Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя

Адвокат подозреваемого в изнасиловании в Уфе рассказал новые подробности дела

Адвокат, представляющий арестованного по делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя Эдуарда Матвеева , рассказал о «трёх женщинах», которые якобы присутствовали в момент предполагаемого преступления. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на адвоката Асляма Халикова.

«Там было три женщины. И это, в моих представлениях, исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации», — сказал он.

Халиков добавил, что «доказательства обвинения весьма неоднозначные».

«Ситуация очень неоднозначная, но раскрывать в прессе все подробности мы не будем — дело касается интимной стороны жизни, личных тайн. Пока преждевременно говорить о результате каких-то адвокатских действий или проверки», — подчеркнул адвокат.

Ранее адвокаты трёх экс-полицейских, которых подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, обжаловали постановление суда об аресте.

2 ноября Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.

Сообщалось, что в рамках расследования данного дела проведены очные ставки.