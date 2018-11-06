Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием

Эдуард Матвеев, непосредственный начальник потерпевшей, позвонил в РОВД старшему дознавателю и пригласил ее вместе с 23-летней коллегой присоединиться к торжеству. Он послал за девушками служебный автомобиль, хотя расстояние от РОВД до УФМС составляет всего 400 метров.

Как сообщает источник «КП», полицейские начальники пили водку, девушкам наливали виски. Потерпевшая дознаватель не отрицает, что сильно выпила и в какой-то момент отключилась.

В какой-то момент между девушками произошел конфликт, и старший дознаватель покинула вечеринку. По некоторым данным, гостьи поссорились из-за майора Яромчука.

Утром 23-летняя дознаватель написала на Яромчука, Галиева и Матвеева заявление об изнасиловании. По информации «КП», факт группового изнасилования уже доказан. Кроме того, на теле девушки обнаружены множественные ссадины и синяки.