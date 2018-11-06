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Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием
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Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием 

Рамблер 57 минут назад
23-летняя дознаватель из Уфы и ее старшая коллега приехали на пьянку начальников на служебном автомобиле. Как выяснила «Комсомольская правда», начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук отмечали в кабинете Яромчука 100-летие комсомола, а выпив, захотели женской компании.
Эдуард Матвеев, непосредственный начальник потерпевшей, позвонил в РОВД старшему дознавателю и пригласил ее вместе с 23-летней коллегой присоединиться к торжеству. Он послал за девушками служебный автомобиль, хотя расстояние от РОВД до УФМС составляет всего 400 метров.
Коллеги рассказали о состоянии отца изнасилованной девушки-дознавателя
Как сообщает источник «КП», полицейские начальники пили водку, девушкам наливали виски. Потерпевшая дознаватель не отрицает, что сильно выпила и в какой-то момент отключилась.
В какой-то момент между девушками произошел конфликт, и старший дознаватель покинула вечеринку. По некоторым данным, гостьи поссорились из-за майора Яромчука.
Утром 23-летняя дознаватель написала на Яромчука, Галиева и Матвеева заявление об изнасиловании. По информации «КП», факт группового изнасилования уже доказан. Кроме того, на теле девушки обнаружены множественные ссадины и синяки.
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