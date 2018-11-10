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Названа причина обрушения моста в Югре
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Названа причина обрушения моста в Югре 

РИА Новости + ещё 13 6 часов назад
Фото: соцсети
Потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа моста стала причиной его обрушения, в результате чего в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, сообщается на сайте компании "Мостострой-11".
В понедельник в Нефтеюганском районе обрушился находящийся на стадии демонтажа мост, с которого упали "КамАЗ" и кран. По информации правительства Югры, мост был полностью выведен из эксплуатации, его собирались демонтировать до 20 декабря. В результате ЧП два работника скончались на месте, семеро пострадали, большая часть из них находится в травмцентре Сургута.
Кадры с места обрушения моста в Югре
"Пятого ноября 2018 года в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры… при разборке железобетонных плит проезжей части демонтируемого моста произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, что привело к обрушению пролетного строения", — говорится в сообщении.
Компания также подтвердила информацию Следственного комитета о том, что работы на объекте выполнял филиал предприятия "Мостострой-11" — территориальная фирма "Мостоотряд-29". Подчеркивается, что строительная компания "ведет работу с семьями пострадавших и погибших", кроме того, на предприятии создана комиссия для расследования причин инцидента.
Ранее в связи со случившимся было возбуждено уголовное дело. В региональном следственном управлении уточняли РИА Новости, что двое погибших — жители Тюменской области, при этом только один из пострадавших проживает в ХМАО.
На месте обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 5 ноября 2018
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