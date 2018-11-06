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В Москве арестован смастеривший бомбу школьник
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В Москве арестовали собравшего бомбу школьника 

Рамблер 35 минут назад
Пресненский суд Москвы 6 ноября арестовал школьника Кирилла Кузьминкина, которого ранее задержали за изготовление взрывного устройства. Об этом сообщает агентство «Москва».
Кузьминкин будет находиться под стражей до 2 декабря 2018 года.
Московский школьник открестился от изготовления бомбы
14-летнего школьника задержали 2 ноября в одном из домов района Южное Тушино. ТАСС сообщало, что у него нашли взрывное устройство и компоненты для изготовления бомбы.
Источник агентства заявлял, что с задержанным ранее связывался 17-летний житель Архангельска, устроивший взрыв в здании управления ФСБ.
По данным ТАСС, московский школьник стал фигурантом дела, возбужденного по части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка взрывчатки, совершенные организованной группой) и части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки, совершенное организованной группой) УК РФ.
Отец школьника рассказал «Москве 24», что его сын собрал «какую-то хлопушку». По его мнению, из ситуации «раздули что-то невероятное», так как его сын состоял в той же группе «ВКонтакте», что и устроивший взрыв в Архангельске подросток.
По данным «Коммерсанта», дома у школьника нашли бомбу на основе селитры, похожую на ту, что сработала в Архангельске. Газета писала, что школьник якобы хотел привести ее в действие в День народного единства во время «Русского марша».
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