В Москве арестован смастеривший бомбу школьник

В Москве арестовали собравшего бомбу школьника

Пресненский суд Москвы 6 ноября арестовал школьника Кирилла Кузьминкина, которого ранее задержали за изготовление взрывного устройства. Об этом сообщает агентство «Москва».

Кузьминкин будет находиться под стражей до 2 декабря 2018 года.

14-летнего школьника задержали 2 ноября в одном из домов района Южное Тушино. ТАСС сообщало, что у него нашли взрывное устройство и компоненты для изготовления бомбы.

Источник агентства заявлял, что с задержанным ранее связывался 17-летний житель Архангельска, устроивший взрыв в здании управления ФСБ

По данным ТАСС, московский школьник стал фигурантом дела, возбужденного по части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка взрывчатки, совершенные организованной группой) и части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки, совершенное организованной группой) УК РФ.

Отец школьника рассказал «Москве 24», что его сын собрал «какую-то хлопушку». По его мнению, из ситуации «раздули что-то невероятное», так как его сын состоял в той же группе «ВКонтакте», что и устроивший взрыв в Архангельске подросток.

По данным «Коммерсанта», дома у школьника нашли бомбу на основе селитры, похожую на ту, что сработала в Архангельске. Газета писала, что школьник якобы хотел привести ее в действие в День народного единства во время «Русского марша».