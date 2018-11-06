В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Мара Багдасарян

В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыло имя Мары Багдасарян

Сына вице-президента «Лукойла» и участника гонок на Gelandewagen Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании, сообщил адвокат Виталий Агеев «Открытым медиа».

Заявление на Шамсуарова подала 23-летняя Вероника Максимова из Ростова-на-Дону. По информации «МК», Шамсуарова и Максимову познакомила другая участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян. В свою очередь, Багдасарян познакомилась с девушкой в Facebook.

По данным источника «МК», инцидент произошел в ночь с 3 на 4 ноября в московской квартире 22-летнего Шамсуарова в доме на площади Победы. Максимова утверждает, что осталась наедине с хозяином, и он совершил над ней насильственные действия сексуального характера, закончившиеся обильной кровопотерей.

По информации РЕН ТВ, сын вице-президента ЛУКОЙЛа факт изнасилования отрицает и утверждает, что секс был добровольным. По его словам, она заявила о своем сложном финансовом положении и попросила денег, а когда он отказал, обратилась в полицию.

Как пишет «МК», девушке диагностировали подозрение на сотрясение мозга и гематомы на руках и предплечьях, а также в области половых органов. По словам адвоката Виталия Агеева, Веронике могут поступать угрозы со стороны Шамсуарова.