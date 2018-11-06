Ещё
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Мара Багдасарян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыло имя Мары Багдасарян 

Рамблер + ещё 36 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сына вице-президента «Лукойла» и участника гонок на Gelandewagen Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании, сообщил адвокат Виталий Агеев «Открытым медиа».
Заявление на Шамсуарова подала 23-летняя Вероника Максимова из Ростова-на-Дону. По информации «МК», Шамсуарова и Максимову познакомила другая участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян. В свою очередь, Багдасарян познакомилась с девушкой в Facebook.
По данным источника «МК», инцидент произошел в ночь с 3 на 4 ноября в московской квартире 22-летнего Шамсуарова в доме на площади Победы. Максимова утверждает, что осталась наедине с хозяином, и он совершил над ней насильственные действия сексуального характера, закончившиеся обильной кровопотерей.
Сын вице-президента «Лукойла» опубликовал видео заезда по «выделенке»
По информации РЕН ТВ, сын вице-президента ЛУКОЙЛа факт изнасилования отрицает и утверждает, что секс был добровольным. По его словам, она заявила о своем сложном финансовом положении и попросила денег, а когда он отказал, обратилась в полицию.
Как пишет «МК», девушке диагностировали подозрение на сотрясение мозга и гематомы на руках и предплечьях, а также в области половых органов. По словам адвоката Виталия Агеева, Веронике могут поступать угрозы со стороны Шамсуарова.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием314
В Монако задержан российский миллиардер310
ФСИН объяснила обеды бандита с икрой и крабами166
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя435
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки63
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение