Шестеро детей погибли в огне

Стали известны возможные причины пожара в Кузбассе, где погибли шестеро детей

При тушении пожара в городе Юрга в Кузбассе пострадал пожарный. Возгорание произошло в частном доме ранним утром 6 ноября. Дом снимала многодетная семья: погибли восемь человек, среди них — шестеро детей, выжила 42-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»: СК РФ расследует причины возгорания и обстоятельства гибели людей.

Сотрудник пожарной команды пострадал при тушении пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области — об этом рассказали РИА «Новости» в экстренных службах региона. «Пострадал командир отделения пожарного подразделения», — сообщил собеседник агентства.

Сигнал о возгорании в частном доме на улице Тупиковой в Юрге поступил в дежурную часть МЧС рано утром 6 ноября — в 4:20 по местному времени (0:20 по Москве ). Через час, по сообщению издания «Газета Кемерова», пожар был потушен — в ликвидации возгорания приняли участие 19 человек и пять единиц техники. В доме были обнаружены тела восьми человек.

Сгоревший дом арендовала многодетная семья: все погибшие оказались родственниками. Выжила только 42-летняя женщина — она находится в больнице. Ее 72-летняя мать, трое детей 4-5 лет, трое внуков в возрасте от 2 до 12 лет и 30-летний мужчина погибли.

ГУ МЧС России по Кемеровской области/ ТАСС

По факту пожара Следственный комитет России возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас ведется расследование причин пожара и смерти потерпевших.

По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания — об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя городской администрации. «Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки. Пока о точной причине говорить преждевременно», — сообщил собеседник агентства. Смерть потерпевших наступила в результате отравления угарным газом — об этом тоже рассказали агентству в горадминистрации.

Между тем, СК РФ заявляет, что в данный момент рассматриваются три версии происшедшего — помимо короткого замыкания, это неосторожность при курении и небрежностью при использовании печи, сообщили РИА «Новости» в региональном следственном управлении ведомства. «На данный момент отрабатывается три предварительные версии случившегося: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем при курении и воспламенение от золы, то есть нарушение правил эксплуатации печи», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что для выяснения точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

На место трагедии выехали три заместителя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева . «Ночью в Юрге произошла страшная трагедия. Пожар в частном доме, — написал глава региона на своей официальной странице в фейсбуке. — Погибло 8 человек, в том числе 6 детей. Кузбасс скорбит по погибшим. Поручил выяснить все обстоятельства трагедии. На место выехали мои заместители Вячеслав Телегин, Елена Малышева , Валерий Догадов, а также представители всех социальных служб, которые были задействованы на месте пожара в ТЦ „Зимняя вишня“. Больше пока сказать не могу — необходимо детально разобраться».

Сейчас на месте пожара развернут оперативный штаб — работают следователи, полицейские и специалисты спецслужб МЧС.

Следственный комитет России тем временем опубликовал видео с места пожара. На кадрах видны последствия пожара: согрела крыша, выгорела часть внутреннего помещения.

С начала ноября это уже третий крупный пожар в частном доме, унесший жизни нескольких человек, среди которых были дети.

В ночь со 2 на 3 ноября возгорание произошло в жилом помещении в селе Старый Буян Красноярского района Самарской области. Здесь примерно в 3:50 загорелся дом на улице Полевой. Выехавшие на место происшествия сотрудники МЧС справились с огнем примерно через 50 минут. Обследовав помещение, они обнаружили тела троих детей.

Как позже сообщил сайт kp.ru, при пожаре погибли пятилетний мальчик и его двухлетние братья-близнецы. Матери детей в ночь пожара дома не было.

Ночью 2 ноября трагедия случилась в Пензенской области: здесь в селе Каменка также загорелся дом, площадь пожара составила 64 кв. м. Погибли мужчина и двое детей. «В ночь на пятницу загорелся частный жилой дом в городе Каменка. После тушения огня были обнаружены тела мужчина 1978 года рождения и двоих мальчиков — 2005 года рождения и 2008 года рождения. Выгорел весь дом, площадь пожара составила 64 кв. м», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона. Мать детей, по версии следствия, находилась в ту ночь на работе.