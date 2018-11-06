Пасынок переключил телеканал и лишился жизни

Житель Тюменской области убил пасынка из-за спора при выборе телеканала

ЧП произошло в ночь на 6 ноября 2018 года в частном доме в деревне Лобанова Исетского района.

"По версии следствия, в гости к подозреваемому и его пасынку пришел знакомый. Все трое распивали спиртные напитки. В скором времени между хозяевами дома произошел конфликт на почве разногласия о том, какой телевизионный канал смотреть. Разозлившись на пасынка, мужчина схватил нож и нанес ему не менее 12 ударов ножом по телу", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время 45-летнему отчиму погибшего будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения, добавили в СУСК.