Московское метро: стрельба на поражение

В московском метро полицейский застрелил натравленную на него собаку

Полицейский в метро застрелил собаку, которую натравил на него хозяин животного. Мужчина «бомжеватого вида» попытался пройти в подземку с животным без намордника и поводка. Инцидент произошел на станции «Цветной бульвар».

В московском метро полицейский застрелил собаку, которую натравил на него хозяин животного. Инцидент произошел 5 ноября на станции «Цветной бульвар».

«Около 20:20 в вестибюль станции метро «Цветной бульвар» зашел 49-летний москвич в грязной и пачкающей одежде, что вызвало нарекания у пассажиров. Мужчина зашел в метрополитен с собакой без намордника и поводка. Сотрудник полиции, который нес службу в вестибюле данной станции, незамедлительно отреагировал на происходящее — подошел к мужчине, обратился к нему и вежливо попросил покинуть вестибюль, после чего начал выводить его в сторону выхода со станции», — сообщил РИАМО пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Как заявил Мышляев, мужчина натравил на полицейского собаку, которая начала лаять, скалиться и бросаться на сотрудника полиции и мимо проходящих пассажиров столичной подземки.

«В момент, когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский применил огнестрельное оружие в адрес собаки. От полученного ранения животное скончалось на месте», — сказал представитель УВД на метрополитене.

По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психдиспансере, а в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Скорее всего, хозяин был пьяным, — рассказала РЕН ТВ свидетельница произошедшего. — Задержали, скорее всего, его. Выстрелов я, по-моему, слышала два».

По словам другого очевидца, собака бросилась на стража порядка, когда он задержал ее хозяина.

Отметим, что правилами метрополитена запрещается провозить животных и птиц вне клеток или специальных контейнеров (сумок). На Московском центральном кольце можно перевозить «мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах». Они «должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животными вреда пассажирам и перевозчику». Разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках, на поводке и кошек под наблюдением их владельцев или сопровождающих, говорится в правилах пользования МЦК.

В июле 2018 года житель Ростовской области бросился на рельсы в московском метро, чтобы достать оттуда собаку. Инцидент произошел на станции «Ховрино». Как сообщает агентство городских новостей «Москва», собаку затянуло на поводке в тоннель, после того как она не успела запрыгнуть за пьяным хозяином в вагон.

Двери закрылись, а собака осталась на перроне с поводком, зажатым дверями. Поезд, тем не менее, начал движение, и собаку потащило за ним. В результате ее ударило об отбойник в конце платформы и затянуло дальше в тоннель. Увидев произошедшее, 43-летний мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель за собакой. При извлечении животного сработало устройство контроля прохода в тоннель.

На 39-летнего хозяина собаки оформили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Собака, как сообщается, скончалась позже на руках своего спасителя.

А в Екатеринбурге полицейским пришлось застрелить собаку, чтобы оказать медицинскую помощь ее хозяину. По словам очевидцев, мужчина шел со своей собакой породы американский стаффордширский терьер и неожиданно упал. Несколько прохожих пытались оказать ему помощь, но собака их искусала, сообщает Ura.ru.

«Были вызваны полиция и скорая помощь, но собака защищала хозяина и никого не подпускала к телу. В результате полицейские были вынуждены применить оружие. Позже выяснилось, что хозяин собаки был сильно пьян и просто заснул на ходу», — заявил источник.

Судя по видео, опубликованному на сайте, собака пыталась напасть на автомобиль полицейских и прокусить шины, не позволяя им выйти из машины.