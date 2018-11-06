Опубликовано видео трагедии в Кузбассе

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СК опубликовал видео пожара с восемью погибшими в Кузбассе 

Российская Газета 22 минуты назад
СК опубликовал видео сгоревшего частного жилого дома в городе Юрге Кемеровской области, в котором погибли двое взрослых и шестеро детей.
На видеозаписи видно, что деревянный дом выгорел практически полностью, у строения частично обрушилась кровля.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причины возгорания. На данный момент рассматриваются три версии произошедшего: короткое замыкание, искра от печной золы и неосторожное обращение с огнем при курении.
Трагедия в Кузбассе: первые версии
Напомним, в ночь на вторник в городе Юрга загорелся дом, который арендовала многодетная семья. В результате пожара погибли 8 человек, шесть из них — дети в возрасте от 2 до 12 лет. 42-летняя женщина госпитализирована.
При тушении дома также пострадал командир отделения 17-го отряда ФПС по Кемеровской области, он получил травму. По факту гибели случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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