Опубликовано видео трагедии в Кузбассе

СК опубликовал видео пожара с восемью погибшими в Кузбассе

СК опубликовал видео сгоревшего частного жилого дома в городе Юрге Кемеровской области , в котором погибли двое взрослых и шестеро детей.

На видеозаписи видно, что деревянный дом выгорел практически полностью, у строения частично обрушилась кровля.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причины возгорания. На данный момент рассматриваются три версии произошедшего: короткое замыкание, искра от печной золы и неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, в ночь на вторник в городе Юрга загорелся дом, который арендовала многодетная семья. В результате пожара погибли 8 человек, шесть из них — дети в возрасте от 2 до 12 лет. 42-летняя женщина госпитализирована.

При тушении дома также пострадал командир отделения 17-го отряда ФПС по Кемеровской области, он получил травму. По факту гибели случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".