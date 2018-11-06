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Женщину ударило током при падении параплана
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В Ленобласти женщину ударило током при падении параплана на провода 

РИА Новости + ещё 4 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Женщина пострадала при падении на параплане из-за мощного порыва ветра, задев электропровода в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель парапланерного клуба "СпортАвиаСервис", который проводит полеты под Петербургом.
"Начинающая спортсменка заходила на посадку рядом с поселком Углово в воскресенье. Неожиданно произошло мощное усиление ветра, больше 10 метров в секунду, после чего параплан стал неуправляемым. Произошло касание проводов, женщина получила электротравму", — сказал собеседник агентства.
По его словам, при падении параплан сработал как парашют. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.
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