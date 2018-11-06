Акула загрызла купальщика

Австралии акула насмерть загрызла 33-летнего мужчину. Об этом сообщает информационный портал BBC News.

Инцидент произошел в гавани Сид на островах Уитсанди, расположенных к северо-востоку от штата Квинсленд в понедельник, 5 ноября. Жертвой акулы оказался один из купальщиков. Друзья достали его из воды с серьезными ранениями рук и ног и вызвали спасателей. Мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

«На его конечностях были очень глубокие укусы, он пережил значительную кровопотерю и сердечный приступ», — рассказал Бен Макли из спасательной службы Центрального Квинсленда.

В сентябре в той же гавани акулы дважды нападали на купальщиков, обе атаки произошли за одни сутки. Пострадали 46-летняя женщина и 12-летняя девочка. Последняя в результате лишилась ноги.

Всего за этот год в Австралии из-за нападения акул были ранены 16 человек и погибли двое.

После сентябрьских атак местные власти отловили и убили шесть акул, а также на неделю установили ловушки для акул — подвешенные под водой лески с крючками с наживкой. Местные жители призывают вновь применить эти меры.