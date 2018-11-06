Инцидент с кипятком повторился в Петербурге

Из-за прорыва трубы с горячей водой в Петербурге повреждены девять автомобилей

В результате порыва трубы с горячей водой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге девять автомобилей получили повреждения.

Инцидент произошел в ночь на вторник на 2-й линии Васильевского острова возле детской городской больницы №2, передает ТАСС со ссылкой на компанию «Теплосеть Санкт-Петербурга».

« (В районе аварии находились) девять автомобилей. Ответственность предприятия застрахована, ущерб будет возмещен», — сказали в организации.

К утру ремонтные работы были завершены. В результате инцидента люди не пострадали. Теплоснабжение больницы осуществляется в полном объеме.

Напомним, в сентябре, в первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома.