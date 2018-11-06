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Инцидент с кипятком повторился в Петербурге
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Из-за прорыва трубы с горячей водой в Петербурге повреждены девять автомобилей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
В результате порыва трубы с горячей водой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге девять автомобилей получили повреждения.
Инцидент произошел в ночь на вторник на 2-й линии Васильевского острова возле детской городской больницы №2, передает ТАСС со ссылкой на компанию «Теплосеть Санкт-Петербурга».
« (В районе аварии находились) девять автомобилей. Ответственность предприятия застрахована, ущерб будет возмещен», — сказали в организации.
К утру ремонтные работы были завершены. В результате инцидента люди не пострадали. Теплоснабжение больницы осуществляется в полном объеме.
Два человека погибли из-за прорыва трубы в Петербурге
Напомним, в сентябре, в первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома.
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