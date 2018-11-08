СК завел дело на тюремщиков бандита-«цапка» из-за его обедов

По версии следствия, бандиту создавались привилегированные условия отбывания наказания, несмотря на «жесткость» статей. Это «противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе», — заявили в СК.

В результате проведенной проверки следователи увидели в действиях тюремщиков признаки преступления по статье «Превышение должностных полномочий». Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат ведомства.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.