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Депутата Рады задержали в Праге с фальшивыми евро
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Украинский депутат задержан в Праге за попытку расплатиться фальшивыми евро 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Global Look Press
Член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой задержан в аэропорту Праги. Украинский депутат пытался расплатиться за покупку фальшивыми евро.
Сообщается, что Лозовой покупал подарок своей матери перед перелетом Прага — Киев. Олег Ляшко уверяет, что депутат не знал о том, что банкноты были поддельными, и пал жертвой "валютных кидал". Евро Лозовой покупал в Киеве, уточняет ТАСС.
Олег Ляшко выразил надежду, что чешская полиция освободит Лозового. Обменник, выдавший фальшивые евро, по словам Ляшко, уже исчез. Радикал предположил, что такие обменные пункты работают под эгидой нынешней украинской власти, чем и объясняется их "дерзость".
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