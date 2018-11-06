Ещё
Депутата Рады задержали с фальшивыми евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский депутат задержан в Праге за попытку расплатиться фальшивыми евро 

Вести.Ru + ещё 6 5 часов назад
Член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой задержан в аэропорту Праги. Украинский депутат пытался расплатиться за покупку фальшивыми евро.
Сообщается, что Лозовой покупал подарок своей матери перед перелетом Прага — Киев. Олег Ляшко уверяет, что депутат не знал о том, что банкноты были поддельными, и пал жертвой "валютных кидал". Евро Лозовой покупал в Киеве, уточняет ТАСС.
Олег Ляшко выразил надежду, что чешская полиция освободит Лозового. Обменник, выдавший фальшивые евро, по словам Ляшко, уже исчез. Радикал предположил, что такие обменные пункты работают под эгидой нынешней украинской власти, чем и объясняется их "дерзость".
Вести.Ru: последние новости
Изнасилование в Уфе: девушка пришла в кабинет начальника с подругой Обрушение моста в ХМАО: тело одного из погибших до сих пор не найдено В Техасе молодая пара погибла через полтора часа после свадьбы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец изнасилованной девушки-дознавателя в тяжелом состоянии758
Россия и Китай «бросают вызов США»93
Ефремову готовят безжалостное наказание72
СК раскрыл подробности страшного пожара в Югре11
Назван доход свердловской чиновницы1377
Видео
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
00:40
Минчанин отрезал палец после отказа в рассрочке
Происшествия
00:29
Под Нефтеюганском обрушился мост, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
01:02
Свердловская чиновница сделала заявление после скандала
Общество Политика
01:30
Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе
Общество Криминал
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
02:06
В Раде пригрозили оккупировать Россию
Украина В мире
01:00
Пугачева рассказала о своих «хитростях»
Шоу-бизнес Другое
04:08
«Тайный муж» Фриске сделал заявление
Шоу-бизнес
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение