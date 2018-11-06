В ЕАО произошел взрыв

В результате взрыва газа в поселке Приамурский Еврейской автономной области пострадали четыре человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.
По словам представителя МЧС, в числе пострадавших — ребенок в возрасте до 1 года. При взрыве обрушились конструкции дома, сейчас спасатели разбирают завалы. Пожар, начавшийся в результате взрыва, локализован.
Отмечается, что из дома были эвакуированы 120 человек.
Ранее сообщалось, что при взрыве бытового газа в частном доме в Самаре погибли два человека.