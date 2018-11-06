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Садовый слизень стал причиной смерти австралийца
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Садовый слизень стал причиной смерти австралийца 

Рамблер + ещё 17 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Австралиец Сэм Бэллард на спор съел садового слизня и через 10 лет умер от эозинофильного менингита и поражения головного мозга.
Как пишет «Российская газета», Бэллард попробовал слизня на вечеринке в 19-летнем возрасте. От употребления в пищу моллюска Бэллард заразился «крысиным цепнем».
Спустя долгое время австралиец на год впал в кому, а затем скончался. Как выяснили врачи, причиной смерти стали эозинофильный менингит и поражения головного мозга, которые развились на фоне паразитирования в организме «крысиного цепня».
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