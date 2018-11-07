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В Москве таксист-частник застрелил своего коллегу
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В Москве таксист-частник застрелил своего коллегу из-за личной неприязни 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Частный таксист в Москве застрелил своего коллегу из-за конфликта на почве личных неприязненных отношений. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержан подозреваемый 1992 года рождения. Следователями установлено, что потерпевший и подозреваемый занимались частным извозом, конфликт между ними произошел на почве личных неприязненных отношений", — сообщила она.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Днем 5 ноября в салоне автомобиля Hyundai Solaris, находящегося на территории одной из больниц на Варшавском шоссе, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с огнестрельным ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, тело обнаружено в автомобиле такси на территории наркологической клинической больницы № 17.
"Водитель такси пояснил, что недалеко от больницы он посадил в машину двух пассажиров, один из которых был в крови. По просьбе пассажиров он проследовал в ближайшую больницу", — сказал источник.
По прибытии раненый скончался, после чего второй пассажир покинул место происшествия. По данным источника, погибший — уроженец Дагестана.
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