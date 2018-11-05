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Катастрофа в Индонезии: у Boeing 737 нашли неисправность
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Под Нефтеюганском обрушился мост, есть погибшие
Под Нефтеюганском обрушился мост, есть погибшие

Власти Индонезии сообщили о неисправности прибора скорости разбившегося Boeing 737 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение 29 октября при вылете из Джакарты, имел проблемы с прибором, показывающим скорость полета, на протяжении последних четырех рейсов.
Об этом в понедельник заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что об этом стало известно после того, как экспертам удалось скачать данные с бортового самописца.
Как сообщалось ранее, власти Индонезии считают, что потерпевший крушение самолет разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря.
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