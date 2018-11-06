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В Татарстане задержали главарей террористов
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В Татарстане задержали главарей ячеек «Хизб ут-Тахрир»* 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии задержали в Татарстане предполагаемых главарей ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает УФСБ во вторник.
"В рамках проведенной в Азнакаевском и Бугульминском районах республики специальной операции задержаны главари ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, — говорится в сообщении.
Согласно данным УФСБ, задержанные по указанию своих зарубежных кураторов осуществляли на территории России антиконституционную деятельность в соответствии с доктриной создания теократического унитарного государства — так называемого "Всемирного халифата", предполагающую свержение законной власти, в том числе террористическими методами.
В настоящее время они арестованы.
"Помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ими велась целенаправленная работа по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока", — отмечает ведомство.
При задержании по местам жительства подозреваемых, как сообщается, обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, документации, содержащей указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся задержанными при ведении террористической деятельности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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