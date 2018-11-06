В Татарстане задержали главарей террористов

В Татарстане задержали главарей ячеек «Хизб ут-Тахрир»*

"В рамках проведенной в Азнакаевском и Бугульминском районах республики специальной операции задержаны главари ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, — говорится в сообщении.

Согласно данным УФСБ, задержанные по указанию своих зарубежных кураторов осуществляли на территории России антиконституционную деятельность в соответствии с доктриной создания теократического унитарного государства — так называемого "Всемирного халифата", предполагающую свержение законной власти, в том числе террористическими методами.

В настоящее время они арестованы.

"Помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ими велась целенаправленная работа по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока", — отмечает ведомство.

При задержании по местам жительства подозреваемых, как сообщается, обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, документации, содержащей указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся задержанными при ведении террористической деятельности.

*Террористическая организация, запрещенная в России.