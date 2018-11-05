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Минчанин отрезал палец после отказа в рассрочке
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Минчанин отрезал палец после отказа в рассрочке 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Житель Минска отрезал себе мизинец и бросил его в лицо консультанту салона связи, не ставшему оформлять ему телефон в рассрочку. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщается на сайте минского ГУВД. К тексту также приложена запись с камер видеонаблюдения в торговом центре.
«Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи было установлено, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Немедленно он был доставлен в больницу», — отметили в местной милиции.
По факту произошедшего проводится проверка.
Как выяснилось, сотрудница салона, к которой обратился мужчина, сказала ему о необходимости погасить долги за услуги сотового оператора. Он согласился и тут же перевел необходимые средства. Однако служба безопасности компании все равно не позволила заключить с ним договор.
По данным ГУВД, 40-летний житель столицы Белоруссии летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за преступление, связанное с оборотом наркотиков. До этого он был также несколько раз судим за кражи.
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