В московском метро полицейский застрелил собаку

На станции московского метрополитена «Цветной бульвар» полицейский застрелил собаку, которую на него натравил мужчина в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел 5 ноября около 20:20. В вестибюль станции метро зашел нетрезвый мужчина в грязной одежде, он вел собаку без намордника и поводка. Дежурный сотрудник полиции обратился к нему с просьбой покинуть метро и начал выводить его в сторону выхода со станции. Мужчина не отреагировал на просьбу и натравил собаку на полицейского, которая начала лаять и кидаться на дежурного и пассажиров. Полицейскому пришлось применить оружие. От полученного ранения животное скончалось на месте.