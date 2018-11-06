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В московском метро полицейский застрелил собаку
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В московском метро полицейский застрелил собаку 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»
На станции московского метрополитена «Цветной бульвар» полицейский застрелил собаку, которую на него натравил мужчина в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает агентство «Москва».
Инцидент произошел 5 ноября около 20:20. В вестибюль станции метро зашел нетрезвый мужчина в грязной одежде, он вел собаку без намордника и поводка. Дежурный сотрудник полиции обратился к нему с просьбой покинуть метро и начал выводить его в сторону выхода со станции. Мужчина не отреагировал на просьбу и натравил собаку на полицейского, которая начала лаять и кидаться на дежурного и пассажиров. Полицейскому пришлось применить оружие. От полученного ранения животное скончалось на месте.
На место происшествия выехала группа немедленного реагирования полиции на Серпуховско-Тимирязевской линии, а также следственно-оперативная группа управления внутренних дел по Московскому метрополитену. Вестибюль станции работает в обычном режиме, информация о произошедшем была направлена в прокуратуру.
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