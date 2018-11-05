Ещё
Жилой дом обрушился в центре Марселя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилой дом обрушился в центре Марселя — власти 

РИА Новости + ещё 45 5 ноября 2018
Фото: AFP 2018 / Gerard Julien
Жилой дом обрушился утром в понедельник в центре южного французского города Марсель, сообщает в своем аккаунте в сети Twitter префектура региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.
О причинах обрушения здания и о возможных пострадавших и погибших к настоящему времени не сообщается.
Согласно данным портала France Info, речь идет о двух домах, у которых была общая стена — 63 и 65 по улице Обань (rue d'Aubagne). Одно из зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. В то же время, ряд французских СМИ не исключает, что внутри могли находиться люди, самовольно устроившие себе приют в опустевшем доме.
По информации телеканала CNEWS, инцидент произошел около 9.00 местного времени (11.00 мск).
Район происшествия оцеплен, на месте работают спасатели.
Последние новости
Что произошло со свердловской чиновницей после скандального заявления Пентагон понял, что натворил: китайцы поставили армию США на колени Пушков не стал молчать на заявление свердловской чиновницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян196
Умерла Наталья Корчагина7
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя489
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети51
ФСИН объяснила обеды бандита с икрой и крабами220
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение