«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки

Наказавший жену за «измену» цинично объяснил свои действия

Житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев , который отрубил своей жене кисти рук, признался в суде, что готовился к «мести» заранее. Об этом сообщает Life.ru. Видеозапись выступления «подмосковного Отелло» в суде опубликована во «ВКонтакте».

По словам Грачева, он был уверен, что супруга Маргарита изменяет ему со своим коллегой Александром. В течение нескольких месяцев он следил за женой, однако застать с поличным так и не смог.

«Я как помешанный был, как одержимый лукавым. Я стоял около подъезда и думал, если он сейчас к ней приедет, я поймаю его с поличным», — рассказал Дмитрий.

По его словам, однажды он встретил Александра в кафе и спросил, переписывается ли он с его женой. После этого он решил проверить Маргариту на детекторе лжи.

Примерно за 10 дней до преступления он начал планировать свою «месть»: выбрал тихое место в лесу и приобрел топор, которым впоследствии отрубил жене кисти рук.

На вопрос, почему именно руки, Дмитрий ответил: «Потому что не ноги. Я не знаю».

Дмитрий утверждает, что события того дня сохранились в его памяти отрывочно. Он не помнит, что ранил супругу в бедро, однако не исключает, что мог это сделать.

Напомним, резонансное преступление произошло в декабре 2017 года. Дмитрий Грачев на почве ревности вывез жену в лес, отрубил ей кисти рук, а затем отвез к больнице. Врачам удалось спасти Маргарите только одну руку, вместо второй ей установили протез.