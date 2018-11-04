В небе над Оттавой столкнулись два самолета: один человек погиб

В небе над канадской столицей столкнулись два самолета. Одна машина упала в поле, второй самолет пилот сумел посадить в Международном аэропорту Оттавы . По данным парамедиков, один человек скончался от полученных в результате авиакатастрофы травм. В Канаде крушения легких самолетов происходили весьма часто за этот год.

Два самолета столкнулись в небе над столицей Канады — Оттавой. Один человек погиб от полученных в результате авиакатастрофы травм. Как сообщает CBC со ссылкой на местных парамедиков, погибший оказался в самолете, рухнувшем посреди поля.

Второй самолет был перенаправлен диспетчерами и пилотом в Международный аэропорт Оттавы, где сумел благополучно приземлиться. О пострадавших на борту этого самолета не сообщается.

Полиция не комментирует воздушный инцидент. Впоследствии стало известно, что разбившийся пилот перед крушением передал диспетчерам сообщение о том, что зацепил днищем своего самолета другую воздушную машину, а также повредил шасси. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

В августе в Канаде разбился еще один легкомоторный самолет. В результате крушения в северо-западной части страны погибли три человека, еще двое получили травмы. За неделю до этого в результате крушения гидросамолета в озере Тайотон погиб один человек. Как отмечается, после крушения самолета также один человек пропал без вести. При этом пилота самолета госпитализировали с места аварии.

В Канаде же на авиашоу в городе Абботсфорд разбился винтажный самолет 1930-х годов выпуска. Инцидент произошел после окончания шоу, когда самолет оторвался от земли.

«На борту находились пилот и четыре взрослых пассажира. Все пятеро были госпитализированы», — сообщили в пресс-службе фестиваля самолетов.

В июле недалеко от аэропорта канадского города Меркхэм в 30 км от Торонто потерпел крушение еще один легкомоторный самолет. Как сообщает местная полиция, на борту воздушного судна находился только один человек, управлявший им, пилот погиб. На земле в результате крушения самолета никто не пострадал, сообщает ФАН.

В 2016 году по меньшей мере шесть человек погибли во вторник в результате крушения небольшого самолета на юго-востоке Канады.

Воздушное судно потерпело крушение на Мадленских островах. По имеющимся данным, всего на борту судна находились семь человек, сообщает НСН.

По данным телеканала, самолет разбился в одном километре от местного аэропорта. Представитель полиции Дэниэл Тибодо заявил, что самолет потерял управление, когда приближался к аэропорту.

В Канаде происходят и другие авиационные инциденты, зачастую они разрешаются не столь трагично. 20 октября 2018 года самолет авиакомпании Icelandair экстренно сел в аэропорту провинции Квебек в Канаде после того, как на лобовом стекле кабины пилота образовалась трещина, сообщил телеканал CTV News.

Уточняется, что самолет выполнял рейс из Орландо в Рейкьявик. На борту находились 155 пассажиров. По словам очевидцев, экипаж не предупредил их о совершении посадки, из-за чего большинству «было довольно страшно».

В России инциденты с трещинами на стеклах самолета тоже не редкость, но пилоты профессионально разбираются с подобными ситуациями. Буквально в воскресенье, 4 ноября, в аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер Boeing 737, следовавший из Новосибирска на китайский остров Хайнань. Причиной посадки стала трещина на внешнем слое лобового стекла авиалайнера, замеченная пилотами вскоре после вылета из Новосибирска.

25 октября пассажирский самолет Boeing-737 Москва-Махачкала экстренно приземлился в московском аэропорту «Домодедово» по той же причине. Трещину в стекле заметили сразу после взлета. Командир экипажа в связи с обнаруженной неполадкой принял решение об экстренной посадке.

За пару месяцев до этого пассажирский авиалайнер, совершавший перелет из Кемерово в Москву, совершил аварийную посадку из-за трещины на лобовом стекле. На борту находилось 154 человека.

В середине лета 2017 года в международном аэропорту Воронежа из-за дефекта лобового стекла совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Руслан». На борту находилось 17 пассажиров, все они выжили.