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В Тель-Авиве взорвали криминального авторитета
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В Тель-Авиве взорвали криминального авторитета 

Lenta.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: кадр видео
Два автомобиля взорвались на юго-востоке Тель-Авива. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.
В результате взрыва погибли двое мужчин в возрасте 30 лет, еще один пострадал. Как отмечает израильская корпорация телерадиовещания Kan, один из погибших был «правой рукой» главы преступной организации.
По информации правоохранительных органов, инцидент имеет криминальный характер и может быть связан с войной между преступными бандами. Полиция не раскрыла имена погибших, однако они ранее были известны сотрудникам.
Второй автомобиль загорелся после взрыва первого, уточняет издание.
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