Скончался каскадер из «Дневного дозора» и «Викинга»

Каскадер из «Неудержимых» скончался во время празднования Хеллоуина

Трагическое происшествие случилось накануне в одном из баров Алма-Аты в Казахстане. Во время празднования Хеллоуина скончался известный каскадер Касым Жумагужин, изображавший подвешенную мумию.

В ходе шоу-программы, посвященной празднованию Хеллоуина, каскадер был закреплен за специальный каскадерский жилет и подвешен на высоте трех метров. Он должен был изображать мумию, которая пытается освободиться.

Периодически Касым жестом показывал страховавшему его напарнику, что с ним все в порядке. Но когда его спустили с подвеса после выступления, каскадер выглядел очень бледным. Касыма вынесли на свежий воздух и вызвали медиков. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти жизнь каскадера не удалось. В заключении судмедэкспертизы сообщается, что смерть Касыма Жумагужина наступила в результате острого первичного инфаркта миокарда. Его похороны состоятся в понедельник, 5 ноября.

Касым Жумагужин — известный профессиональный казахский каскадер. Он выполнял трюки во многих казахских, российских и голливудских фильмах. В том числе, принимал участие в съемках фильма «Неудержимые-2» со Сталлоне, Стэтхемом и другими голливудскими звездами, сообщает «МК».