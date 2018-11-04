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Мост затонул в Ростове-на-Дону
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В Ростове-на-Дону часть моста ушла под воду 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В Ростове-на-Дону затонула часть понтонного моста, что отрезало от внешнего мира 200 человек на Зеленом острове. Для перевозки людей задействовали катера, сообщает региональное управление МЧС.
«В г. Ростове-на-Дону произошло затопление двух пролётов понтонного моста в створе 29-ой линии. Для перевозки людей с острова на правобережную часть острова задействованы 5 плавсредств. Перевезено более 200 человек. Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций понтонного моста», — сказано в сообщении.
По данным спасателей, пострадавших нет, остальной части понтонного моста затопление не угрожает. По словам очевидцев, ЧП было спровоцировано проехавшим по мосту грузовиком.
Начаты работы по откачке воды с понтонов и их подъема из воды.
Зеленый остров находится на реке Дон, к нему ведет понтонный мост. На острове расположены гостиницы и базы отдыха.
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