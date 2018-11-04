Мост затонул в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону часть моста ушла под воду

Ростове-на-Дону затонула часть понтонного моста, что отрезало от внешнего мира 200 человек на Зеленом острове. Для перевозки людей задействовали катера, сообщает региональное управление МЧС

«В г. Ростове-на-Дону произошло затопление двух пролётов понтонного моста в створе 29-ой линии. Для перевозки людей с острова на правобережную часть острова задействованы 5 плавсредств. Перевезено более 200 человек. Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций понтонного моста», — сказано в сообщении.

По данным спасателей, пострадавших нет, остальной части понтонного моста затопление не угрожает. По словам очевидцев, ЧП было спровоцировано проехавшим по мосту грузовиком.

Начаты работы по откачке воды с понтонов и их подъема из воды.

Зеленый остров находится на реке Дон, к нему ведет понтонный мост. На острове расположены гостиницы и базы отдыха.