Треснуло стекло: лайнер не долетел до Китая

Boeing 737 экстренно сел в Красноярске из-за трещины

Пассажирский авиалайнер, вылетевший из Новосибирска на китайский остров Хайнань , совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска . Причина посадки — возникшая в лобовом стекле самолета трещина. Пассажиры вылетят в Хайнань на резервном самолете из красноярской воздушной гавани.

В аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер Boeing 737, следовавший из Новосибирска на китайский курортный остров Хайнань. «Посадка прошла в штатном режиме, ситуация не представляла опасности», — заявили в пресс-службе красноярского аэропорта РИА «Новости».

Причиной посадки стала трещина на внешнем слое лобового стекла авиалайнера, замеченная пилотами вскоре после вылета из Новосибирска. На борту находилось 166 пассажиров и шесть членов экипажа.

После нескольких кругов над Красноярском — чтобы выработать излишки топлива — самолет совершил посадку. После этого пассажиры сядут в резервный самолет в красноярской воздушной гавани и вылетят на Хайнань, сообщает ФАН.

Пассажирские лайнеры довольно часто совершают экстренные приземления из-за трещин в стекле.

25 октября пассажирский самолет Boeing-737 экстренно приземлился в московском аэропорту «Домодедово» по той же причине.

Инцидент произошел, когда лайнер выполнял рейс по маршруту Москва Махачкала , куда летели 158 пассажиров и еще семь членов экипажа. Трещину в стекле заметили сразу после взлета. Командир экипажа в связи с обнаруженной неполадкой принял решение об экстренной посадке.

За два месяца до этого пассажирский лайнер, совершавший перелет из Кемерово в Москву, совершил аварийную посадку из-за трещины на лобовом стекле. Самолет приземлился в Новосибирске около 09.00 по местному времени. Известно, что на борту находились 154 пассажиров и членов экипажа, пострадавших нет. Проверку инцидента начал вести Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, сообщили в столичной межрегиональной транспортной прокуратуре.

Летом 2017 года в международном аэропорту Воронежа совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Руслан» с 17-ю пассажирами на борту. Причиной стал дефект лобового стекла, сообщает НСН. Как сообщили журналистам в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, борт следовал из Тамбова в Сочи.

Подобные ситуации происходят и в зимнее время. В феврале 2016 года самолет Airbus-A330 рейсом Москва — Петропавловск-Камчатский благополучно приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево»

Пилоты заметили трещину, когда самолет уже почти долетел до Сургута — он расположен в 3 тыс. км от столицы России. На борту лайнера по уточненным данным находилось 10 членов экипажа и 243 пассажира, в том числе 12 детей.

К счастью, подобные инциденты обычно обходятся без жертв и пострадавших. Крупнейшая в 2018 году авиакатастрофа в России произошла в начале нового года — 11 февраля самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, вылетевший из московского аэропорта «Домодедово» в город Орск в Оренбургской области, разбился в Подмосковье. По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта.

Тангаж Ан-148 достигал 30 градусов, а в этот момент модуль воздушных параметров командира самолета показывал нулевую скорость самолета. Резервный индикатор демонстрировал весьма низкие для такого рода ситуации 200 км/ч. Столкновение с поверхностью земли стало неизбежным, в момент крушения скорость самолета достигала 800 км/ч. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из 71 человека не выжил.