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Дознаватель полиции умер в Башкирии
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Дознаватель полиции умер в Башкирии 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Руководством МВД по Башкирии назначена служебная проверка по факту смерти сотрудника полиции.
В ночь на 4 ноября умер 33-летний дознаватель ОМВД по Учалинскому району Юлай Халилов, сообщает ГТРК Башкортостан.
Работавший на посту дознавателя с 2009 года мужчина оставил предсмертную записку.
После случившегося сотрудники СК РФ по республике начали доследственную проверку. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
«Сотрудник МВД находился на выходном дне. Причиной произошедшего могли стать семейно-бытовые отношения. Руководством МВД по Башкирии назначена служебная проверка», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что у дознавателя была жена и трое детей.
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