Ещё
Мужчина оседлал скульптуру на Аничковом мосту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подгулявший мужчина оседлал знаменитую скульптуру на Аничковом мосту в Петербурге. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Мужчина, прогуливавший вечером в минувшую субботу, 3 ноября, по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге счел удачной идеей провести необычную фотосессию, попросив запечатлеть себя с одной из скульптур Петра Карловича Клодта на Аничковом мосту.
Главный "герой" ролика, снятого очевидцем, решил максимально сблизиться с одним из символов Петербурга и забрался на бронзового "Юношу, берущего коня под уздцы".
Один из прохожих попытался урезонить буяна, однако его слова явно не смутили "любителя искусства" и не нашли отклика в его душе.
В итоге мужчина благополучно покинул "Укротителей коней" и смешался с многолюдной толпой, избежав внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Вести.Ru: последние новости
Треснувший Boeing сел в Красноярске Изнасилование в Уфе: девушка пришла в кабинет начальника с подругой Пожар в частном доме на юго-востоке Москвы: один человек погиб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин увеличил ДФО236
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза148
Раскрыты планы Лондона по Скрипалям188
Умерла облитая кислотой украинская чиновница83
В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных нелегалов495
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
00:41
Мужчина оседлал скульптуру на Аничковом мосту
Происшествия
04:30
«Семья фактически разрушена»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение