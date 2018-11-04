Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке

Boeing 737 готовится к вынужденной посадке в Красноярске

В аэропорту Красноярска готовится к вынужденной посадке самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar, на борту которого находится 173 человека. Причина — срабатывание датчика технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как рассказали агентству, самолет готовится к вынужденной посадке в Красноярске и пока еще вырабатывает топливо.

«По предварительным данным, авиакомпания определяется с предоставлением резервного борта», — сказали в пресс-службе.

На борту самолета находятся 166 человек и семь членов экипажа. После посадки самолет проверит техническая служба аэропорта. Пассажирам предоставят резервный борт.

Ранее со ссылкой на источники ТАСС сообщило, что решение о посадке было принято из-за трещины на лобовом стекле самолета.