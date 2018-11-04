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Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке
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Boeing 737 готовится к вынужденной посадке в Красноярске 

Рамблер + ещё 26 1 час назад
В аэропорту Красноярска готовится к вынужденной посадке самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar, на борту которого находится 173 человека. Причина — срабатывание датчика технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как рассказали агентству, самолет готовится к вынужденной посадке в Красноярске и пока еще вырабатывает топливо.
«По предварительным данным, авиакомпания определяется с предоставлением резервного борта», — сказали в пресс-службе.
На борту самолета находятся 166 человек и семь членов экипажа. После посадки самолет проверит техническая служба аэропорта. Пассажирам предоставят резервный борт.
Ранее со ссылкой на источники ТАСС сообщило, что решение о посадке было принято из-за трещины на лобовом стекле самолета.
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