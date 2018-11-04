Boeing готовится к вынужденной посадке в Красноярске

В Красноярске Boeing готовится к вынужденной посадке из-за трещины на лобовом стекле

Пассажирский самолет Boeing, вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья, готовится к вынужденной посадке в аэропорту Красноярска из-за трещины на лобовом стекле. Об этом ТАСС сообщили в авиационно-диспетчерских кругах региона. "Самолет "Boeing 737-800" авиакомпании NordStar вылетел из Новосибирска в город Санья, и во время полета экипаж заметил трещину на лобовом стекле. Он принял решение совершить посадку в Красноярске, сейчас самолет вырабатывает топливо", — сказал собеседник агентства. На борту лайнера находятся 173 человека, включая экипаж.