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Boeing готовится к вынужденной посадке в Красноярске
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В Красноярске Boeing готовится к вынужденной посадке из-за трещины на лобовом стекле 

ТАСС + ещё 7 33 минуты назад
Пассажирский самолет Boeing, вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья, готовится к вынужденной посадке в аэропорту Красноярска из-за трещины на лобовом стекле. Об этом ТАСС сообщили в авиационно-диспетчерских кругах региона.
"Самолет "Boeing 737-800" авиакомпании NordStar вылетел из Новосибирска в город Санья, и во время полета экипаж заметил трещину на лобовом стекле. Он принял решение совершить посадку в Красноярске, сейчас самолет вырабатывает топливо", — сказал собеседник агентства.
На борту лайнера находятся 173 человека, включая экипаж.
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