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В центре Хабаровска застрелили дикого кабана
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Назван доход свердловской чиновницы

В центре Хабаровска застрелили агрессивного кабана, нападавшего на людей 

РИА Новости + ещё 11 4 ноября 2018
Фото: © AFP 2018 / Petras Malukas
Полицейские застрелили дикого кабана, который оказался в центре Хабаровска и вел себя агрессивно, бросаясь на людей, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Отмечается, что о диком кабане, разгуливающем рядом с жилыми домами в Центральном районе Хабаровска, сообщил полиции местный житель.
"При проведении осмотра территории стражи правопорядка обнаружили кабана. Животное вело себя агрессивно, нападало на людей. В соответствии с действующим законодательством сотрудники полиции применили табельное оружие и обезвредили опасное животное", — говорится в сообщении.
Это не первый случай происшествий с дикими животными в Хабаровске. Так, в 2013 году был застрелен дикий кабан, который забрался в павильон на центральном рынке города. А в 2015 году застрелили медведя, который посетил торговый центр "Подсолнух" в Индустриальном районе.
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