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«Умерший» казахстанец воскрес после похорон
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«Умерший» казахстанец воскрес после похорон 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: twitter.com/@zakon_kz
В городе Атырау в Казахстане произошла невероятная история. Местный житель, которого все считали умершим и даже официально похоронили, спустя четыре месяца «воскрес» и вернулся домой.
63-летний Айгали Супугалиев пропал, после того, как ушёл из дома 20 июня. Привыкшие к подобным отлучкам родственники заподозрили неладное только через месяц. Вскоре полицейские обнаружили труп мужчины и пригласили родных на опознание. Из-за жары тело сильно разложилось, поэтому опознать его не удалось, однако генетическая экспертиза с вероятностью в 99,92% показала, что оно принадлежит Супугалиеву. Останки похоронили, а семье выдали свидетельство о смерти.
Удивлению родственников не было предела, когда 28 октября Супугалиев живой и здоровый вернулся домой. Он рассказал, что в день, когда вышел из дома, встретил на рынке человека, который предложил ему временно поработать в одном из крестьянских хозяйств, расположенных в соседнем районе, пишет газета «Ак Жайык» со ссылкой на старшего брата «живого покойника».
Местные правоохранительные органы комментировать ситуацию отказались. Родные Супугалиева подали иск в суд против полиции и судмедэкспертов и требуют официально признать мужчину живым.
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