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Огромная надувная горка рухнула на детей в Англии
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В Британии шесть детей получили травмы из-за инцидента с надувной горкой 

РИА Новости + ещё 11 4 часа назад
Фото: © Flickr / jonathanb1989
Шесть детей получили, предположительно, серьезные травмы из-за инцидента с большой надувной горкой в парке английского города Уокинг, сообщила служба скорой медицинской помощи.
"Наши врачи оказали помощь на месте шести детям, предположительно, с серьезными травмами. Наши команды перевозят пациентов в крупные травматологические центры Лондона", — сообщила в Twitter служба скорой медицинской помощи.
Отмечается, что всего "скорая" госпитализирует семь пострадавших в инциденте.
Полиция сообщила, что люди собрались в парк, чтобы посмотреть на салют. Однако после инцидента с большой надувной горкой парк пришлось эвакуировать.
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