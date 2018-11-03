Драка за насильника: в Уфе обнаружен любовный треугольник

Стали известны неожиданные подробности дела об изнасиловании в Уфе

Перед тем, как трое уфимских полицейских якобы изнасиловали свою 23-летнюю коллегу, в служебном кабинете, где и происходило застолье, произошла драка между приглашенными к банкету девушками, сообщают источники. Причиной конфликта стало то, что пострадавшая питала взаимные чувства симпатии к полицейскому, который подозревается в изнасиловании. В то же время и ее подруга была к нему неравнодушна и проявляла знаки внимания. Из-за этого между девушками завязалась потасовка.

Перед тем, как в служебном кабинете произошло групповое изнасилование 23-летней девушки-дознавателя, там была драка, сообщает kp.ru со ссылкой на источник. Причем конфликт возник не между мужчинами, а между приглашенными дамами.

Пострадавшая, по данным издания, испытывала симпатию к одному из сотрудников полиции, который также подозревается в изнасиловании. Более того, чувства были взаимны.

Как уточняет ФАН, они даже состояли в отношениях ранее. В то же время подруга изнасилованной девушки, которая пришла с ней тогда в кабинет, тоже была неравнодушна к этому полицейскому и даже проявляла очевидные знаки внимания.

Как указывает собеседник издания, именно по этой причине девушки поссорились, после чего началась потасовка. В результате второй девушке пришлось покинуть кабинет.

Об обвинении в групповом изнасиловании девушки-дознавателя из миграционного отдела МВД по Уфимскому району стало известно 31 октября, когда она подала в местную полицию заявление. Следствие к данному моменту установило, что в ночь на 30 октября трое коллег пострадавшей — 51-летний глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев , 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук — распивали спиртные напитки в здании миграционного отдела МВД. К своему застолью они решили пригласить девушек, которые еще оставались на работе.

Они не стали отказывать старшим по званию и присоединились к их празднику. Подруга, с которой пострадавшая отправилась в кабинет, как уже выяснилось, через некоторое время оставила компанию.

После этого трое правоохранителей избили и изнасиловали дознавателя. Они нанесли ей многочисленные травмы и повреждения. Как отмечает kp.ru, она кричала и звала на помощь, но в то время в здании ведомства уже практически никого не было, и ее никто не слышал. По данным СМИ, девушку отпустили только утром.

Факт изнасилования девушки позже подтвердила ДНК-экспертиза, указали уфимские СМИ со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Дознаватель получила множественные повреждения тканей. Также в ходе исследования обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции», — отметил он.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. Всех их 2 ноября отправили под арест до 31 декабря. Таким образом Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователей, заявила журналистам представитель суда.

Незадолго до судебного решения всех троих подозреваемых уволили из подразделения Башкирского МВД за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», подчеркнули на сайте регионального ведомства.

В то же время супруга одного из полицейских заверяет, что в ночь происшествия ее муж находился дома. Он сказала ГТРК «Башкортостан», что до сих пор пребывает в шоке от произошедшего и отказывается верить в то, что ее супруг мог совершить подобное.

«Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29-го на 30-е он дома ночевал. Во вторник пошел на работу. Отработав, пришел вечером домой, он приходит в 11 вечера, но у него служба такая. Вчера он не пришел домой — его задержали. За все это время такого не было», — указала она.

А вот зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи Оксану Пушкину такие чрезвычайные происшествия нисколько не удивляют. По ее словам, в военных и силовых структурах такие прецеденты имеют место. Причем наиболее распространенными являются случаи, когда сотрудницам органов за интимную связь предлагают повышение на службе.

«Я получаю письма от женщин, оказавшихся в подобной ситуации. В системе силовых, военных ведомств и различного рода организаций женский пол чаще всего подвергается сексуальным домогательствам в разных проявлениях: настойчивые недвусмысленные намеки, приставания, запугивания, издевательства. Грубо говоря: дала — карьерный рост, нет — пошла вон!», — рассказала парламентарий НСН.